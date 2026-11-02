Çin ve Umman liderleri ABD/İsrail-İran ve Yemen çatışmalarında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ve Umman liderleri ABD/İsrail-İran ve Yemen çatışmalarında ateşkes çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Pekin'de ABD, İsrail ve İran'a kısa sürede ateşkes çağrısı yaptı. Ortak açıklamada İslamabad Mutabakatı'na dönüş, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüsefer ve Yemen'de diyalog çağrısı yer aldı.

Çin ve Umman liderleri, ABD/İsrail- İran Savaşının ve Yemen'deki çatışmaların sonlandırılması, sorunlara diyalog ve diplomatik yollarla çözüm aranması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Pekin'de bir araya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, ABD ve İran'a barışçıl yollara bağlı kalma, kısa zamanda ateşkes sağlayarak çatışmalara son verme çağrısı yaptı.

Açıklamada, tarafların İslamabad Mutabakatı'na geri dönmesi gerektiğine işaret edilerek, nükleer sorun dahil kapsamlı bir anlaşmaya varılması için diyaloğun ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yer aldı.

Liderlerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğu vurgulanan açıklamada, bu konuda iletişimi sürdürecekleri kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'deki sorunların da diyalog ve istişare ile çözülmesi, Yemen'in bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiHürmüz BoğazıXi JinpingPolitikaİsrailGüncelDünyaPekinYemenİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti 19 yaşında can verdi Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti! 19 yaşında can verdi
Dursun Özbek’i görünce hemen harekete geçti Taraftar mest oldu Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu Tehditlerine içerdeyken başlamış Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 19:43:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin ve Umman liderleri ABD/İsrail-İran ve Yemen çatışmalarında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android