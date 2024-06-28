Çin ve Venezuela diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Çin ve Venezuela diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi. İki lider, karşılıklı güven ve ortak kalkınmada iyi ortaklar olduklarını vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından uluslararası adalet ve eşitlik için birlikte çalıştıklarını belirtti.

28.06.2024 17:37
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BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cuma günü iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Çin ve Venezuela'nın karşılıklı güven ve ortak kalkınmada iyi ortaklar olduğunu kaydeden Xi, yarım asır önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın değişken uluslararası ortamda birbirlerine destek olduğunu, uluslararası adalet ve eşitliğin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak için birlikte çalıştığını ve "sarsılmaz" bir dostluk kurduğunu belirtti.

Xi, Maduro'nun geçtiğimiz Eylül ayında Çin'e düzenlediği resmi ziyarette, Çin-Venezuela ilişkilerinin her koşulda geçerli stratejik ortaklığa yükseltildiğini birlikte ilan ettiklerini hatırlatarak, ikili ilişkilerde yeni bir döneme adım attıklarını kaydetti.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asli amacı desteklemek, geleneksel dostluğu sürdürmek ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak kabul ederek her koşulda geçerli Çin-Venezuela stratejik ortaklığının içeriğini sürekli zenginleştirmek, dünya barış ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ortaklaşa teşvik etmek üzere Venezuela ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Maduro ise 50 yıl önce Venezuela ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerde dikkate değer bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, özellikle Venezuela ile Çin arasında her koşulda geçerli stratejik ortaklığın kurulmasının tarihi önem arz ettiğini belirtti.

Ulusal egemenliğini koruması konusunda Çin'i kararlılıkla desteklediklerini ve Çin'i kontrol altına almaya yönelik her türlü girişime karşı çıktıklarını vurgulayan Maduro, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ve Xi'nin önerdiği üç küresel inisiyatifin uygulanmasına aktif şekilde katılmaya, Venezuela-Çin dostluğunu kararlılıkla teşvik etmeyi sürdürmeye, ayrıca ikili işbirliği ve çok taraflı koordinasyonu derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Maduro, Çin'in, Xi'nin bilge liderliği sayesinde Çin ulusunun büyük yeniden canlanma hedefini muhakkak gerçekleştireceğine kesin olarak inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Venezuela diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutladı - Son Dakika

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