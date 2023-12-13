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Çin ve Vietnam, ikili ticareti genişletmek için adımlar atacak - Son Dakika
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Çin ve Vietnam, ikili ticareti genişletmek için adımlar atacak

Çin ve Vietnam, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında yayımlanan ortak bildiride, ikili ticareti dengeli ve sürdürülebilir şekilde genişletmek için somut adımlar atma kararı aldıklarını duyurdu. İki ülke, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Çin-ASEAN serbest ticaret bölgesinin rolünden tam olarak istifade ederek rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracatını genişletecek. Ayrıca, Çin ve Vietnam, çeşitli fuarlar ve platformlarda işbirliğini artırarak ticaretlerini daha da geliştireceklerini belirtti.

Çin ve Vietnam, ikili ticareti genişletmek için adımlar atacak
13.12.2023 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Vietnam ikili ticareti dengeli ve sürdürülebilir şekilde genişletmek üzere somut adımlar atma kararı aldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Çarşamba günü yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin, rekabet gücü yüksek ürünlerinin ihracatını genişletmek üzere Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Çin-ASEAN serbest ticaret bölgesinin rolünden tam olarak istifade edeceği belirtildi. Bildiride ayrıca iki tarafın Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin-ASEAN Fuarı ve Çin İthalat ve İhracat Fuarı platformlarında işbirliğini artıracağı ifade edildi.

Çin bu kapsamda taze Hindistan cevizi, dondurulmuş meyve ürünleri, portakal, avokado ve diğer taze meyveler, tıbbi bitkiler ve et ürünleri gibi Vietnam tarım ürünleri için giriş prosedürlerini aktif şekilde geliştirirken, Vietnam da Çin mersin balığının ithalatını aktif şekilde teşvik edecek.

Vietnam, standartları ve prosedürleri karşılama koşuluyla Çin'in Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya dahil edilmesini destekleyecek. Bildiride RCEP'in etkili şekilde hayata geçirilmesi için iki tarafın birlikte çalışacağı ve bölgesel ekonomik bağlanabilirliği teşvik edeceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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