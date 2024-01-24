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Çin, Xinjiang'daki depremde yardım çalışmalarına uydularını kullanıyor - Son Dakika
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Çin, Xinjiang'daki depremde yardım çalışmalarına uydularını kullanıyor

Çin, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Gaofen serisi uydularını yardım çalışmalarına destek olmak üzere kullanıyor. Uydular, depremden etkilenen bölgelerin görüntülerini yakalayarak hasar analizi için acil durum departmanlarıyla paylaşılacak. Çin Ulusal Uzay İdaresi, afet önleme ve yardım çabalarını desteklemek amacıyla sivil uyduları harekete geçirmeye ve mekansal bilgi desteği sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Çin, Xinjiang\'daki depremde yardım çalışmalarına uydularını kullanıyor
24.01.2024 - 14:18,
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BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ülke, Gaofen serisi uydularını yardım çalışmalarına destek olmak üzere kullanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü yaptığı açıklamada, aralarında Gaofen-4 ve Gaofen-1 ailelerinin de bulunduğu uyduların depremden etkilenen bölgelerin görüntülerini yakalamak üzere görevlendirildiği belirtildi. Kurum, depremin vurduğu bölgelerin uzaktan algılama görüntülerinin hasar analizi için acil durum departmanlarıyla anında paylaşılacağını bildirdi.

İdare, afet önleme ve yardım çabalarını desteklemek üzere sivil uyduları harekete geçirmeye ve afet izleme ve karar verme süreçleri için mekansal bilgi desteği sunmaya devam edeceğini belirtti.

Salı günü Beijing saatiyle 02.09'da Xinjiang bölgesinin Aksu iline bağlı Wushi ilçesini sarsan depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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