Çin, Xinjiang\'daki depremde yardım çalışmalarına uydularını kullanıyor

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ülke, Gaofen serisi uydularını yardım çalışmalarına destek olmak üzere kullanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü yaptığı açıklamada, aralarında Gaofen-4 ve Gaofen-1 ailelerinin de bulunduğu uyduların depremden etkilenen bölgelerin görüntülerini yakalamak üzere görevlendirildiği belirtildi. Kurum, depremin vurduğu bölgelerin uzaktan algılama görüntülerinin hasar analizi için acil durum departmanlarıyla anında paylaşılacağını bildirdi.

İdare, afet önleme ve yardım çabalarını desteklemek üzere sivil uyduları harekete geçirmeye ve afet izleme ve karar verme süreçleri için mekansal bilgi desteği sunmaya devam edeceğini belirtti.

Salı günü Beijing saatiyle 02.09'da Xinjiang bölgesinin Aksu iline bağlı Wushi ilçesini sarsan depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.