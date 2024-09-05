Çin'den Yurt Dışı Evlat Edinme Yasak

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Çin hükümeti, çocuğun akrabası olmadıkları sürece ülke dışındaki insanların Çinli çocuk evlat edinme prosedürlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, yurt dışı evlat edinme prosedürlerinin durdurulmasının "ilgili uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu" belirtti.

Alınan karara göre, yurt dışı evlat edinilmeler sadece çocukların kan bağı olan kişiler tarafından yapılabilecek.