Çin, Yaogan-53 ve Yaogan-56 yer gözlem uydularını uzaya fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-53" ve "Yaogan-56" grubu optik yer gözlem uydularını Long March 4B roketiyle Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlattı. Long March roketleriyle yapılan 666'ncı taşıma görevi olan fırlatmada uydular planlanan yörünge konumuna yerleşti; uydular bilimsel deneyler, kadastro ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-53" ve "Yaogan-56" grubu uydular, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 666'ncı taşıma görevi oldu.
Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, bilimsel deneyler, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.
Çincede, "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.
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