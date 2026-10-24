Çin, yapay zekanın yol açtığı iş kayıplarına karşı 18 görevlik yönerge çıkardı - Son Dakika
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Çin, yapay zekanın yol açtığı iş kayıplarına karşı 18 görevlik yönerge çıkardı

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Çin, yapay zekanın yol açtığı iş kayıplarına karşı 18 görevlik yönerge çıkardı
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Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi, yapay zekaya uyum için altı alanda 18 görev belirleyen yönerge yayımladı. Yönerge, iş kayıplarını hafifletmeyi, dijital becerileri geliştirmeyi ve sosyal güvenlik korumalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, istihdam dostu bir kalkınmayı teşvik etmek üzere yapay zekada alanındaki gelişmelere uyum sağlama, iş olanakları yaratmak, istihdam kalitesini artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere teknolojiyi kullanma ve yapay zeka uygulamalarının yol açtığı iş kayıplarını hafifletme konusunda yönerge çıkardı.

Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi'nin yayımladığı yönergede altı alana yönelik 18 görev belirlenirken, söz konusu alanlar yapay zekanın istihdam yaratma potansiyelinin artırılması, yapay zeka kullanımının daha istihdam dostu hale getirilmesi, çalışanların dijital becerilerinin geliştirilmesi, istihdam hizmetlerinin artırılması, işgücü ve sosyal güvenlik alanındaki korumaların güçlendirilmesi ile istihdama yönelik risklerin izlenip ele alınması olarak listeleniyor.

Yükselen alanlardaki istihdam olanaklarının genişletilmesi, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdamı koruyup genişletmesine katkı sağlanması, yapay zeka sektöründe yeni istihdam ve girişimcilik biçimlerinin teşvik edilmesi ve yapay zekayla bağlantılı yeni mesleklerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yönergede, geleneksel sektörlerde yapay zekanın istihdam yaratma potansiyelinden yararlanılması, yapay zeka uygulamalarının yol açtığı iş kayıplarının etkilerinin hafifletilmesi ve yapay zeka kullanımıyla bağlantılı istihdam risklerinin değerlendirilmesine yönelik bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

Yönergede, insan-makine işbirliğinde çalışanların haklarını korumaya yönelik çerçevenin iyileştirilmesine, esnek istihdamda ve yeni istihdam türlerinde yer alan kişilerin sosyal güvenliğinin güçlendirilmesine ve yapay zekadaki gelişmelere uyum sağlayacak gelir dağılımı mekanizmalarının geliştirilmesine de vurgu yapılıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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