Çin, Yemen'de siyasi çözümün desteklenmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, Yemen'de siyasi çözümün desteklenmesi çağrısı yaptı

Çin, Yemen\'de siyasi çözümün desteklenmesi çağrısı yaptı

Çin, Kızıldeniz'deki çatışmaların Orta Doğu'da bölgesel bir istikrarsızlığa dönüşmemesi için Yemen'de siyasi çözümün desteklenmesi çağrısı yaptı. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Cang Cün, Güvenlik Konseyinin Yemen konulu toplantısında, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Yemen merkezi hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki diyaloğun önemine işaret eden Cang, bölgesel istikrar için 'Yemenlilerin öncülük ettiği ve sahibi olduğu' siyasal çözüm sürecinin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

15.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:10
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Çin, Kızıldeniz'deki çatışmaların Orta Doğu'da bölgesel bir istikrarsızlığa dönüşmemesi için Yemen'de siyasi çözümün desteklenmesi çağrısı yaptı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Cang Cün, Güvenlik Konseyinin Yemen konulu toplantısında, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Yemen merkezi hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki diyaloğun önemine işaret eden Cang, bölgesel istikrar için "Yemenlilerin öncülük ettiği ve sahibi olduğu" siyasal çözüm sürecinin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cang, Kızıldeniz'de ABD ve İngiltere'nin düzenlediği askeri operasyonlarla yükselen gerilimin endişe kaynağı olduğunu belirterek, Güvenlik Konseyinin hiçbir ülkeyi güç kullanımı konusunda yetkilendirmediğine dikkati çekti.

Husilerin, Kızıldeniz'de sefer yapan ticari gemilere yönelik saldırılara son vermesi gerektiğinin altını çizen Cang, "Yemen'deki tüm tarafların, dış müdahaleleri bertaraf ederek siyasi çözüm sürecini nihai sonuca ulaştırmak üzere kararlılık göstermesini diliyoruz." dedi.

Cang, ayrıca Yemen'deki insani krize değinerek, halkın acil gıda, su ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere ülkeye insani ve kalkınma yardımının artırılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kızıldeniz'de artan gerilimin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki krizin bölgeye yayılmasının bir emaresi olduğunu vurgulayan Cang, "Gazze'de ateşkesin sağlanması, Orta Doğu'da bölgesel gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi en acil ödev olmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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