Çin Yeni İletişim Uydu Fırlattı

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XİCHANG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve iletişim teknolojisi için bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, 20 Aralık 2024.

Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle saat 23.12'de fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Ma Yongtao/Xinhua)