Çin, Yeni İnternet Uydusu Fırlattı

WENCHANG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin, yeni bir internet uydu grubunu uzaya fırlattı.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan ticari uzay aracı fırlatma alanından çarşamba günü yerel saatle 10.44'te gönderilen Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketi, 22. alçak yörünge internet uydu grubunu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
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