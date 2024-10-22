Çin, Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Tianping-3 uydusu, Salı günü Beijing saatiyle 8.10'da Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılarak önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla girdi.
Uydu, atmosferik uzay ortamı araştırmaları ve yörünge tahmin modeli düzeltmeleri gibi hizmetler sağlayacak.
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