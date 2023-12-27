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Çin, yeşil ve düşük karbonlu teknolojilere patent verme sürecini iyileştirecek - Son Dakika
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Çin, yeşil ve düşük karbonlu teknolojilere patent verme sürecini iyileştirecek

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (NIPA), yeşil ve düşük karbonlu teknolojiler ve geleceğin sektörlerinde patent verilmesini kolaylaştırmak üzere yeni saha ve yeni sektör biçimlerinde patent incelemelerini iyileştirmeye devam edeceklerini bildirdi. NIPA Başkanı Shen Changyu, patentli teknolojilerin, elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve güneş pilleri gibi yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin hızlı gelişimine destek sağladığını söyledi.

Çin, yeşil ve düşük karbonlu teknolojilere patent verme sürecini iyileştirecek
27.12.2023 - 14:38,  Güncelleme: 14:41
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BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (NIPA), yeşil ve düşük karbonlu teknolojiler ve geleceğin sektörlerinde patent verilmesini kolaylaştırmak üzere yeni saha ve yeni sektör biçimlerinde patent incelemelerini iyileştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

NIPA Başkanı Shen Changyu, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, patentli teknolojilerin, elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve güneş pilleri gibi yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin hızlı gelişimine destek sağladığını söyledi.

Shen, Çin'in katı hal bataryaları başta olmak üzere lityum batarya alanında dünyanın önde gelen teknoloji kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Shen, bu yılın Mayıs ayı itibarıyla küresel katı hal batarya kilit teknoloji patent başvuruları sayısının, 20.798 olduğunu ve bunun yüzde 36,7'sini oluşturan 7.640 başvurunun Çin'de olduğunu kaydetti.

Shen, son beş yılda Çin'in katı hal batarya patent başvurularının ortalama yıllık büyüme oranının yüzde 20,8 ile dünyada birinci olduğunu ifade etti.

Shen, NIPA'nın yeşil ve düşük karbonlu teknolojiler ve geleceğin sektörlerine yönelik yüksek değere sahip patentlerin gelişimini güçlendireceğini, bu sektörler için patent havuzlarının kurulması ve işletilmesini destekleyeceğini ve açık kaynaklı patentlerin incelenmesini teşvik edeceğini söyledi.

Shen, idarenin daha iyi bir iş ortamı ve inovasyon ortamı yaratmak üzere yeni alan ve sektör biçimlerinde fikri mülkiyet haklarının korunmasını artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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