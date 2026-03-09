Çin Yetkilisi Şili'yi Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'un 11 Mart'ta Şili tarafının daveti üzerine Şili'ye ziyarette bulunacağını söyledi.
Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında Ni'nin, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek Jose Antonio Kast'ın Devlet Başkanı olarak göreve başlama törenine katılacağını belirtti.
Sözcü, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Guoqing'in de davet üzerine 9-12 Mart tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacağını kaydetti.
