Çin, Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı İnşa Ediyor

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YİNCHUAN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Zhongning dönüştürücü istasyonu inşaat alanı görülüyor, 10 Temmuz 2024.

Zhongning dönüştürücü istasyonunun inşası Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Hunan eyaletine kadar 1600 kilometreden fazla uzanan aşırı yüksek gerilim enerji nakil hattının bir parçası olarak ilerliyor.

Proje, Çin'in en büyük dördüncü çölü olan Tengger Çölü'ndeki rüzgar ve fotovoltaik enerji istasyonlarından üretilen elektrik enerjisini iletecek.

2025 yılında tamamlanması planlanan projenin yıllık 36 ila 40 milyar kilovatsaat enerji iletim kapasitesine sahip olması bekleniyor. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)