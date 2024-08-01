Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne Yeni Bir İnternet Uydusu Gönderdi

Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne konumlandırmayı planladığı yeni bir internet uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, yüksek yörüngeli internet uydusu, Long March-3B roketiyle yerel saatle 21.14'te Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla giriş yaptı.
Fırlatma, Long March taşıyıcı roket serisinin 529'uncu uçuş görevi oldu.
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