Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne Yeni Bir İnternet Uydusu Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne Yeni Bir İnternet Uydusu Gönderdi

Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne konumlandırmayı planladığı yeni bir internet uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, Long March-3B roketiyle başarıyla fırlatıldı ve önceden belirlenmiş yörüngesine giriş yaptı.

01.08.2024 18:43
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Çin, Yüksek Yer Yörüngesi'ne konumlandırmayı planladığı yeni bir internet uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, yüksek yörüngeli internet uydusu, Long March-3B roketiyle yerel saatle 21.14'te Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla giriş yaptı.

Fırlatma, Long March taşıyıcı roket serisinin 529'uncu uçuş görevi oldu.

Kaynak: AA

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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