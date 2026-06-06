Çınar Ağacının Devrilme Anı Kamerada

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 150 yaşında olduğu belirtilen ve kökünün çürümesi sonucu yola devrilen çınar ağacının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağacın devrildiği sırada seyir halinde olan hafif ticari araca zarar verdiği ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.

Haber: Hasan BOZBEY-Kamera: Bursa,