Çınar'da Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Çınar'da Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Baraj Gölü'nde 30 yaşındaki Hasan D.'nin cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Barajdaki su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Hasan D'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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