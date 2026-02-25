Çınar'da trafik kazası: 5 ölü - Son Dakika
Çınar'da trafik kazası: 5 ölü

25.02.2026 15:58
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Çınarköy Mahallesi çıkışında dün iki aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Serhat Özpınar (22), yeğenleri Meryem (5), Zemzem (3) ve Gamze Karatay (1) ile Mahmut Gezer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Serhat Özpınar'ın cenazesi, Çınar'a bağlı Görece Mahallesi'nde, yeğenleri Meryem, Zemzem ve Gamze Karatay'ın cenazesi Çakırkaya Mahallesi'nde yan yana, Mahmut Gezer'in cenazesi ise merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden 3 çocuğun kardeş olduğu, ağır yaralanan anneleri Remziye Karatay'ın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Çakırkaya Mahallesi'ndeki taziye evinde 3 çocuğun yakınları taziyeleri kabul ediyor.

Karatay ailesinin akrabası Adem Güner, Serhat Özpınar'ın ablası ve yeğenlerini iftara ve bugün verilecek mevlide katılmaları için Görece Mahallesi'ne götürmek istediğini, iftara 10 dakika kala iki aracın çarpıştığını söyledi. Güner, şöyle konuştu:

"Kazada dayı ve 3 yeğeni vefat etti. Diğer araçta bulunan sürücü de hayatını kaybetti. Vefat eden çocukların annesinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Umuyoruz ki bir daha böyle acılar yaşanmasın. Çocukların babası Hatay'da çalışıyor. Çocuklarını görmesi için cenazeleri beklettik. Babaları gördükten sonra defin işlemi oldu. Taziyeleri kabul ediyoruz."

Çınar ilçesine bağlı Çınarköy Mahallesi çıkışında dün iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

