Çınar\'da Yeni Kütüphane Açıldı

Güncel

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ortaokulda oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Kırsal Gümüştaş Mahallesi'ndeki Gümüştaş Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Suna Ölgen'in girişimleri ve arkadaşlarının desteğiyle oluşturulan kütüphanenin açılışına, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Göğe Bakma Durağı" ismi verilen kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Erdoğan, kütüphanesi olmayan okulun bir kütüphaneye kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Müdür yardımcısı Ölgen'e katkılarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, kütüphaneye zeka oyunları ve kitap desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin istifade edeceği kütüphanede 1035 kitap ve bilgisayar bulunuyor.