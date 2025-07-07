Çınar Dalının Kurbanı Genç Öğretmen

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın altında kalarak hayatını kaybeden matematik öğretmeni Erdem Ulak (29), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda dün çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ulak'ın cenazesi, Safranbolu'daki Ulu Cami'ye getirildi.
Ulak'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Ulak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve vatandaşlar katıldı.
Ulak'ın Kocaeli İzmit Yenimahalle Ortaokulunda matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.
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