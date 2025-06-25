Çınarcık'ta Bıçaklama Cinayeti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cemil E. (40), ile arkadaşı Bahattin Arman (62), Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkanın içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil E., Arman'ı boğazından bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.