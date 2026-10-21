Çınarcık\'ta meme kanseri farkındalığı için Taşliman\'dan Koruköy\'e yürüyüş yapıldı

Çınarcık'ta meme kanseri farkındalığı için Taşliman'dan Koruköy'e yürüyüş yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Taşliman'dan Koruköy sahiline kadar yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte uzman doktor erken teşhisin önemini anlattı, ardından kardiyo egzersizleri yapıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, Taşliman Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan başladı, Koruköy beldesindeki sahil hattında sona erdi.
Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Göknur Eroğlu, katılımcılara meme kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, Çınarcık Belediyesi spor eğitmeninin yönettiği kardiyo egzersiz hareketleriyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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