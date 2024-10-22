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Cinayet Faillerine Ağır Ceza!

Cinayet Faillerine Ağır Ceza!

Fikret Canbaz, dedesi Ali Genç'i öldürmekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22.10.2024 12:19
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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç'i (78) başına keserle vurarak öldüren Fikret Canbaz (28), 'Tasarlayarak öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25 yıl ve 'Gece vakti nitelikli hırsızlık'tan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal'den 6 bin lira para cezası alan Canbaz, 'Mala zarar verme' suçundan beraat etti. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve başka suçtan tutuklu olan O.K. ise tüm suçlardan beraat etti.

Olay, 4 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç'i hareketsiz bulup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen ekipler, Ali Genç'in, başına sert cisimle vurulup öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

SAHİPSİZ BİR ÇİFT AYAKKABI SAYESİNDE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, evde bulunan sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında, evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P., serbest bırakıldı.

Antalya'da, aynı yıl ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Fikret Canbaz, Zonguldak'a getirilip, cinayet mahallinde keşif yaptırıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fikret Canbaz ifadesinde, Ali Genç'in çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olaya ilişkin Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fikret Canbaz ile onu azmettirdiği öne sürülen, başka suçtan tutuklu olan O.K. hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasında öldürülen Ali Genç'in oğlu Muhammet Genç, tutuklu sanık Fikret Canbaz ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. O.K. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Söz verilen Muhammet Genç, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

'PİŞMANIM'

Son sözleri sorulan sanık Fikret Canbaz, "Pişmanım, takdir yüce adaletindir" dedi.

Mahkeme heyeti, Fikret Canbaz'ı, Ali Genç'i tasarlayarak kasten öldürdüğüne kanaat getirip, takdiri indirim ile 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca heyet, Canbaz hakkında, 'Gece vakti nitelikli hırsızlık' suçundan takdiri indirimle 7,5 yıl hapis ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 6 bin lira para cezası verdi. Canbaz'ın tutukluluğunun devamına hükmedilirken, O.K. ise atılı tüm suçlardan beraat etti.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Politika, Ali Genç, Çaycuma, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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