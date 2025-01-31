Cinayet Kurbanı Aile Toprağa Verildi

Eyüpsultan'daki evlerinde öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde silahla vurularak öldürülen anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Aile üyelerinin cenazeleri, Sultangazi'deki Hediye Hanım Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Yenigün ailesinin yakınları ve komşuları katıldı.
Olay
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde gece saatlerinde anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Dilan Yenigün silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yaparak, olaydan kısa süre sonra cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.
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