Cinayet Sonrası Şoke Eden Paylaşım

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CİNAYET SONRASI PAYLAŞIM; TOKAT ATIP VİDEO ÇEKERSENİZ, 21 SAAT GEÇMEDEN KANINIZ AKAR BÖYLE

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras'ı (19) tabancayla vurarak öldüren tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Alihan Şeker'in (21), cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" ifadeleri yer aldı.