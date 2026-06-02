Cinayet Şüphelisinin Akıl Sağlığı Kontrol Edilecek
02.06.2026 17:39
Diyarbakır'da Merve Nur Yararlık'ı öldüren Bülent Arpacı'nın akıl sağlığı tespiti için Adli Tıp'a sevk edildi.

DİYARBAKIR'da alışveriş merkezi girişindeki kafede Merve Nur Yararlık'ı (22) öldürüp, S.K.'yi de yaraladığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bülent Arpacı'nın akıl sağlının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Duruşma, 16 Temmuz'a ertelendi.

Olay, 8 Mart 2025'te Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin girişindeki kafede meydana geldi. Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi, S.K. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MERVE NUR'UN AİLESİ, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Cinayet şüphelisi Bülent Arpacı da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arpacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur Yararlık'ın babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarıldı.

TAHLİYE TALEBİ

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Bülent Arpacı ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Bülent Arpacı, Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını ve olayın yanlışlıkla meydana geldiğini öne sürdü. Savunmasında ayrıca hasta olduğunu iddia eden Arpacı, tedavisinin yapılabilmesi için tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluğunun sürmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanığın tahliye talebini reddeden heyet, tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: DHA

