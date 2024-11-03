Cinayet Zanlısı Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı.
Cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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