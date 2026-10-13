Çin'de Myanmar bağlantılı dolandırıcılık şebekesinin 3 üyesine idam cezası - Son Dakika
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Çin'de Myanmar bağlantılı dolandırıcılık şebekesinin 3 üyesine idam cezası

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Çin mahkemesi, Myanmar'da faaliyet gösteren 'Vey ailesi' suç şebekesinin elebaşıyla 2 üyesini idam cezasına çarptırdı. Şebekenin internet/telefon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu ve insan kaçakçılığından 2019'dan bu yana 1,7 milyar doları aşan kara para yönettiği, 4 Çinlinin ölümünden sorumlu olduğu belirtildi.

Çin'de, Myanmar'da faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekesine mensup 3 kişiye idam cezası verildi.

Xinhua'nın haberine göre, Fucien eyaletindeki Quencou Orta Halk Mahkemesi ve Nanan Şehri Halk Mahkemesi, "Vey ailesi" olarak bilinen suç şebekesi üyeleri hakkında verdiği kararda, şebeke elebaşı Vey Huayrın, yeğeni Çın Davey ve suç ortağı Liao Cingfang'ı idam cezasına mahkum etti.

Mahkeme, kararında, eski bir sınır koruma milis komutanı olan Vey Huayrın'ın elebaşı olduğu suç şebekesinin Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesinde, siyasi ve askeri nüfuz kullanarak çok sayıda suç merkezi kurduğu, buralarda internet ve telefon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ve 2019'dan bu yana 12,2 milyar yuanı (1,7 milyar dolar) aşan kara para trafiğini yönettiği belirtildi.

Kararda, 4 Çin vatandaşının ölümünden sorumlu olduğu belirtilen 3 sanığa idam cezası verilirken, 3 kişi ömür boyu, 55 sanık 39 ay ila 24 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet dolandırıcılığı

Çin'in Yünnan eyaleti ile Myanmar'ın Şan eyaleti arasındaki sınır bölgesi, son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet dolandırıcılığı şebekelerinin merkezi haline gelmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Temmuz 2023'te vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlara başlamış, bu kapsamda Aralık 2024'e dek Myanmar'dan 53 binden fazla kişi yargılanmak üzere Çin'e iade edilmişti.

Daha önce Myanmar'da aynı bölgede faaliyet gösteren "Ming ailesi" olarak bilinen şebekenin 11 üyesi, "Bai ailesi" olarak bilinen şebekenin ise 5 üyesi idam cezasına mahkum edilmiş, cezaları bu yıl ocak ayında infaz edilmişti.

Kaynak: AA
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