Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Saha Çalışmalarını İnceledi

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Saha incelemeleri kapsamında Hamitabat Mahallesi 184. Sokak'ta yürütülen parke taşı döşeme işlemlerini takip eden Kıvrak, ekiplerden çalışmaların ilerleyişiyle ilgili bilgi aldı. Çalışanlarla tek tek sohbet eden ve kolaylıklar dileyen Kıvrak, emeğin ve alın terinin önemine vurgu yaptı.

Çine'nin her noktasında yoğun bir çalışma temposu sürdürdüklerini belirten Kıvrak, "Bu şehrin güzelleşmesi için büyük bir emek harcanıyor. Sahada alın teri döken her bir çalışma arkadaşımızın emeği bizim için kıymetlidir. Hep birlikte Çine'yi daha yaşanabilir, daha modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Kıvrak, saha ziyaretlerinin devam edeceğini aktararak, "Çine'mizin her mahallesinde hizmet seferberliğimiz sürecek. Ekibimizle omuz omuza vererek, ihtiyaç duyulan her noktada çözümler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.