Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Hemşehrileriyle Bayramlaştı

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(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, bayramın ilk gününde hemşehrileri ve CHP İlçe Örgütü ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binasında bayramlaşan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, çocuklara harçlık vererek, bayram sevinçlerini paylaştı.

Mehmet Kıvrak, CHP İlçe Örgütü ile birlikte parti binasında bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar ve partililerinin bayramını tebrik etti.

Ziyarete gelen herkese teşekkür eden Kıvrak, "Kurban ibadetinin ruhuna uygun olarak, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemek hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle bayram boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmamanızı, barış ve kardeşlik içinde, sağlık ve mutlulukla dolu bir bayram geçirmenizi diliyor, tüm Çine halkının Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" dedi.