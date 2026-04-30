Çine Belediyesi'nde 1 Mayıs Öncesi Promosyon Sevinci… Çalışanlara 71 Bin TL Ödeme Yapılacak

30.04.2026 17:15  Güncelleme: 17:26
(AYDIN) - Çine Belediyesi'nde yürütülen maaş promosyonu ihale sürecinin tamamlanmasıyla tüm belediye personeline ve ÇİPAŞ çalışanlarına 71 bin TL'lik ödeme yapılacak. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "1 Mayıs öncesi bu protokolü imzalayarak arkadaşlarımıza çifte bayram yaşatmak istedik" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'na bir gün kala Çine Belediyesi'nde memur kadrosundaki çalışanlar ile belediye iştiraki ÇİPAŞ çalışanlarını kapsayan maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. Halkbank Çine Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında her bir çalışanın hesabına 71 bin TL yatırılacak.

Kıvrak, promosyon görüşmelerinde sadece memur kadrosunu değil, belediye şirketi ÇİPAŞ bünyesinde alın teri döken tüm işçileri de aynı kapsama aldırdı. Tüm mesai arkadaşlarının "tek bir aile" olduğunu vurgulayan Kıvrak, ayrım yapılmaksızın her personelin eşit promosyon alması için süreci bizzat yönetti.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kıvrak, ekonomik şartlara karşı çalışanlarını korumayı görev bildiklerini belirterek, "Çine'miz için alın teri döken mesai arkadaşlarımızın haklarını savunmak bizim önceliğimizdir. 1 Mayıs öncesi bu protokolü imzalayarak arkadaşlarımıza çifte bayram yaşatmak istedik. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte belediye şantiyelerinde ve birimlerinde büyük bir sevinç yaşandı.

Kaynak: ANKA

Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
