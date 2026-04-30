Çine Belediyesi'nde 1 Mayıs Öncesi Promosyon Sevinci… Çalışanlara 71 Bin TL Ödeme Yapılacak

(AYDIN) - Çine Belediyesi'nde yürütülen maaş promosyonu ihale sürecinin tamamlanmasıyla tüm belediye personeline ve ÇİPAŞ çalışanlarına 71 bin TL'lik ödeme yapılacak. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "1 Mayıs öncesi bu protokolü imzalayarak arkadaşlarımıza çifte bayram yaşatmak istedik" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'na bir gün kala Çine Belediyesi'nde memur kadrosundaki çalışanlar ile belediye iştiraki ÇİPAŞ çalışanlarını kapsayan maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. Halkbank Çine Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında her bir çalışanın hesabına 71 bin TL yatırılacak.

Kıvrak, promosyon görüşmelerinde sadece memur kadrosunu değil, belediye şirketi ÇİPAŞ bünyesinde alın teri döken tüm işçileri de aynı kapsama aldırdı. Tüm mesai arkadaşlarının "tek bir aile" olduğunu vurgulayan Kıvrak, ayrım yapılmaksızın her personelin eşit promosyon alması için süreci bizzat yönetti.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kıvrak, ekonomik şartlara karşı çalışanlarını korumayı görev bildiklerini belirterek, "Çine'miz için alın teri döken mesai arkadaşlarımızın haklarını savunmak bizim önceliğimizdir. 1 Mayıs öncesi bu protokolü imzalayarak arkadaşlarımıza çifte bayram yaşatmak istedik. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte belediye şantiyelerinde ve birimlerinde büyük bir sevinç yaşandı.