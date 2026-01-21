Çineli Çocuklar, "Karne Şenliği"Nde Bir Araya Geldi

(AYDIN) - Çine Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları "Karne Şenliği"nde bir araya getirdi. Çine Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlik, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çine Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği, yarıyıl tatiline giren çocuklara moral ve motivasyon sağladı. Kapalı Pazaryeri'nde kurulan etkinlik alanı gün boyunca çocuklarla dolup taşarken, düzenlenen aktiviteler de yoğun ilgi gördü.

Şenlik programı kapsamında sosis balon, yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun alanları çocuklarla buluştu. Çeşitli etkinliklerle karne sevincini yaşayan çocuklar, yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yaptı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların mutluluğu ve gelişimi için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az. Çine Belediyesi olarak çocuklarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sunacak projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.