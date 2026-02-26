Çine Belediyesi'nden Evde Tıraş Hizmeti... Başkan Kıvrak: "Yaş Almış Büyüklerimiz Bizim Baş Tacımız" - Son Dakika
Çine Belediyesi'nden Evde Tıraş Hizmeti... Başkan Kıvrak: "Yaş Almış Büyüklerimiz Bizim Baş Tacımız"

26.02.2026 17:35  Güncelleme: 20:04
Çine Belediyesi, evde tıraş hizmeti ile yaş almış vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, hizmetin amacının yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu vurguladı.

(AYDIN) - Çine Belediyesi, ileri yaştaki ve kişisel bakımını dışarıda yaptırmakta zorlanan vatandaşlara evde tıraş hizmeti veriyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Yaş almış büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Her zaman yaş almış büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çine Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özellikle yaş almış vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kişisel bakımını dışarıda yaptırmakta zorlanan vatandaşlara evlerinde tıraş hizmeti veriliyor.  Belediye ekipleri tarafından sunulan hizmetle hem vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor hem de sosyal destek sağlanıyor.

Marsias Kadınları Üretim Merkezi'nde hazırlanan uygun fiyatlı yemekler de ilçe sakinlerine sunuluyor. Topçam Madran Doğal Kaynak Suyu, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara teslimat ücreti alınmadan evlerine ulaştırılıyor.

Kıvrak, çalışmalara ilişkin, "Yaş almış büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Evlerinden çıkmakta zorlanan büyüklerimizin tıraşlarını evlerinde yaptırarak hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Her zaman yaş almış büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

