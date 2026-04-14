AYDIN'ın Çine ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 12 koyun öldü, 8 koyun yaralandı.
Çine ilçesi Halaçlar Mahallesi'nde Latif Yaşar'a (70) ait 20 koyunun bulunduğu ağıla, gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Koyunlardan 12'si ölürken, 8'i yaralandı. Yaşar, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaşar, özellikle gece saatlerinde sürülerini korumakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Çine'de Kurt Saldırısı: 12 Koyun Öldü - Son Dakika
