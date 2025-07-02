Çine'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.