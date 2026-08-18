Çine\'de Yangın, Zeytinliğe Sıçradı

AYDIN'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, zeytinliğe sıçradı. Bahçedeki saman balyalarının da tutuştuğu alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çine ilçesi Hallaçlar mevkiinde yol kenarında saat 16.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp, yakındaki zeytinlik alanda sıçradı. Alevler, zeytinlikteki ahırın yanında bulunan saman balyalarını da tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevleri fark eden sürücüler de araçlarını yol kenarına çekerek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yol kenarında bırakılan su dolu damacanalarla yangına müdahale etti. Alevlere havadan da müdahale başlatıldı.