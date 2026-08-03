Çine\'deki Orman Yangını TBMM Gündeminde

(TBMM) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çine'de dört gün süren orman yangınının, bölgeye ciddi zarar verdiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bülbül, "Çine ilçesinin veya yangından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kapsamına alınmasına ilişkin Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır?" diye sordu.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çine'nin Kavşit Mahallesi Madran Dağı bölgesinde çıkan orman yangının ardından sosyo-ekonomik ve fiziki yaşamın ciddi şekilde sekteye uğradığını belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde Bülbül, "Aydın ili Çine ilçesinde meydana gelen orman yangını sonucunda bölgede konutlar, araçlar, hayvan varlığı ve ormanlık alanlar ciddi şekilde zarar görmüştür. Yangın nedeniyle bölge halkı önemli ölçüde maddi ve manevi kayıplar yaşamış, tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri ve doğal yaşam olumsuz etkilenmiştir. Son dönemde art arda yaşanan afetler nedeniyle vatandaşların ekonomik yükü daha da ağırlaşmıştır. Bu kapsamda, Çine ilçesinin 'afet bölgesi' ilan edilmesine yönelik talepler kamuoyunda giderek artmaktadır. Ancak yaşanan kayıpların giderilmesi ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik somut adımların atılıp atılmadığı konusunda belirsizlik sürmektedir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN MADDİ KAYBI KARŞILANACAK MI?"

Konuya ilişkin Bülbül, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Aydın ili Çine ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda toplam kaç hektar ormanlık alan zarar görmüştür? Yangından etkilenen yerleşim yeri sayısı kaçtır? Yangın nedeniyle konutlar, araçlar, tarım alanları, hayvan varlığı ve diğer taşınmazlarda meydana gelen zararın tespiti tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa zarar tespitine ilişkin güncel veriler nelerdir? Yangından etkilenen üreticilere yönelik doğrudan gelir desteği, hibe, faizsiz kredi, kredi ertelemesi veya benzeri mali desteklerin sağlanması planlanmakta mıdır? Yangından etkilenen vatandaşların maddi kayıplarının karşılanmasına yönelik herhangi bir destek, tazmin veya sosyal yardım programı uygulanacak mıdır? Çine ilçesinde son yıllarda tekrarlayan orman yangınlarının önlenmesine yönelik ilçe özelinde yeni bir risk azaltma, erken müdahale veya yangın önleme eylem planı hazırlanmakta mıdır? Çine ilçesinin veya yangından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kapsamına alınmasına ilişkin Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır?"