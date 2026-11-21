Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Hayşi Moğol ve Tibet Özerk İli olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.