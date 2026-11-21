Çinghay'da 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi, can kaybı bildirilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Deprem Ağları Merkezi, Çinghay eyaletinde akşam saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü Hayşi Moğol ve Tibet Özerk İli olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda henüz can kaybı ya da hasar bildirilmedi.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Hayşi Moğol ve Tibet Özerk İli olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA
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