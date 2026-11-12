Çinli akademinin güneş enerjili İHA\'sı 30 saatlik uçuş tasarımıyla ilk uçuşunu yaptı

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'ne bağlı Çin Havacılık ve Uzay Aerodinamiği Akademisi, yerli olarak geliştirilen ve güneş enerjisiyle çalışan küçük ve orta ölçekli bir insansız hava aracının (İHA) çarşamba günü ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

Kurumun açıklamasına göre ticari kullanım için geliştirilen İHA, yalnızca güneş enerjisiyle çalışan tamamen elektrikli bir hava aracı olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 3,2 metre, kanat açıklığı 8 metre olan aracın tasarlanan azami havada kalış süresi ise 30 saat.

Geliştirme ekibi, İHA'nın çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük maliyetli ve hızlı seri üretime uygun olacak şekilde tasarlandığını belirtti. İHA'nın öne çıkan avantajları arasında uzun uçuş süresi, hızlı konuşlandırılabilme ve kolay bakım yer alıyor.

Ekip, İHA'nın uzun süre havada kalabilen, düşük maliyetli ve geniş alanlarda görev yapabilen küçük ve orta ölçekli tamamen elektrikli alçak irtifa hava araçlarına yönelik Çin ticari pazarındaki bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

İHA'nın uzun mesafeli boru hattı denetimleri, büyük ölçekli su altyapısı tesislerinin kontrolü, arazi ölçümü ve doğal kaynak araştırmaları, afet bölgelerinde hızlı inceleme çalışmaları ile geniş alanların izlenmesinde kullanılması planlanıyor.