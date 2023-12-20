Çinli araştırmacılar Doğu Asya\'da 14 milyon yıl öncesine ait bir gergedan fosili keşfetti

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, ilk kez Doğu Asya'da 14 milyon yıl öncesine tarihlenen bir gergedan fosili keşfederek, bu türün Doğu Asya'ya göçüne dair önemli kanıtlara ulaştı.

Prosantorhinus, Avrupa genelinde yaygın olarak dağılmış, kısa uzuv kemiklerine sahip, soyu tükenmiş küçük bir teleoceratin gergedan cinsi. Bununla birlikte, ilgili fosil kayıtlarının eksikliği nedeniyle cinsin Asya'daki evrimi henüz aydınlatılmış değil.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar morfolojik araştırma yaparak Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde Orta Miyosen dönemine ait yeni bir gergedan fosili keşfetti.

36 taksonla kategorize edilen 282 morfolojik özelliğe dayanan filogenetik analiz, fosilin Prosantorhinus cinsinden türemiş bir takson olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yeni türe "Prosantorhinus yei sp. nov" adını verdi.

Numune, küçük bir boynuzu taşıyan kalın ve kalkık burun kemikleri ile iyi korunmuş ve tam gelişmiş bir kafatası niteliği taşıyor.

Enstitü araştırmacılarından Deng Tao'ya göre keşif, Prosantorhinus'un paleocoğrafik dağılımının Avrupa'dan Pakistan'ın güneyi ve Çin'e kadar çok geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Bu da bu cinsin göçlerinin Avrasya'daki ekolojik ve coğrafi engellerle sınırlanmadığı anlamına geliyor.

Araştırma, Zoological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımlandı.