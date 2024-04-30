Çinli Araştırmacılar Kuzey Kutbu'nda Bilimsel Araştırmalar Yapmak Üzere Bölgeye Gitti

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OSLO, 30 Nisan (Xinhua) -- Çinli üç araştırmacı, yıl boyunca Kuzey Kutbu'nda Çin'in Sarı Nehir İstasyonu'nda çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak üzere Pazartesi günü bölgeye gitti.

Sarı Nehir İstasyonu Başkanı Hu Zhengyi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, istasyonun bu yıl dört çeyreği kapsayan mevsimsel keşif gezilerine katılacak 50'den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapmasının beklendiğini söyledi.

Sarı Nehir İstasyonu'nda pandemi sonrası keşif gezileri geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kademeli olarak yeniden başladı. Bu süre zarfında ekip üyeleri buzulbilim, kara ve deniz ekolojisi ile uzay fiziği alanlarında bir dizi operasyonel çalışma ve bilimsel araştırma projesi yürüttü.

Çinli ve Norveçli bilim adamları ayrıca Kuzey Kutbu'nda çevreyi kirleten maddeler üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Temmuz 2004'te kurulan Sarı Nehir İstasyonu, Çin'in ilk Arktik araştırma istasyonu olup Kuzey Buz Denizi'ndeki Norveç takımadalarından Svalbard'ın küçük bir kasabası olan Ny-Alesund'da yer alıyor.

Çin son yıllarda "Xuelong" ve "Xuelong 2" kutup buzkıranları, Arktik Sarı Nehir İstasyonu ve Çin- İzlanda Arktik Bilim Gözlemevi gibi platformları kullanarak çok sayıda Arktik bilimsel keşif gezisini başarıyla gerçekleştirdi.