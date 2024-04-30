Çinli Araştırmacılar Kuzey Kutbu'nda Bilimsel Araştırmalar Yapmak Üzere Bölgeye Gitti - Son Dakika
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Çinli Araştırmacılar Kuzey Kutbu'nda Bilimsel Araştırmalar Yapmak Üzere Bölgeye Gitti

Çinli üç araştırmacı, Çin'in Sarı Nehir İstasyonu'nda yıl boyunca çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak üzere Kuzey Kutbu'na gitti. Sarı Nehir İstasyonu, bu yıl dört çeyreği kapsayan mevsimsel keşif gezilerine ev sahipliği yapacak ve 50'den fazla araştırmacıyı ağırlayacak. İstasyon, pandemi sonrası keşif gezilerine Temmuz 2020'den bu yana kademeli olarak yeniden başlamıştır. Çinli ve Norveçli bilim adamları, Kuzey Kutbu'nda çevreyi kirleten maddeler üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sarı Nehir İstasyonu, Çin'in ilk Arktik araştırma istasyonu olup Ny-Alesund'da yer almaktadır.

30.04.2024 17:09
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OSLO, 30 Nisan (Xinhua) -- Çinli üç araştırmacı, yıl boyunca Kuzey Kutbu'nda Çin'in Sarı Nehir İstasyonu'nda çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak üzere Pazartesi günü bölgeye gitti.

Sarı Nehir İstasyonu Başkanı Hu Zhengyi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, istasyonun bu yıl dört çeyreği kapsayan mevsimsel keşif gezilerine katılacak 50'den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapmasının beklendiğini söyledi.

Sarı Nehir İstasyonu'nda pandemi sonrası keşif gezileri geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kademeli olarak yeniden başladı. Bu süre zarfında ekip üyeleri buzulbilim, kara ve deniz ekolojisi ile uzay fiziği alanlarında bir dizi operasyonel çalışma ve bilimsel araştırma projesi yürüttü.

Çinli ve Norveçli bilim adamları ayrıca Kuzey Kutbu'nda çevreyi kirleten maddeler üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Temmuz 2004'te kurulan Sarı Nehir İstasyonu, Çin'in ilk Arktik araştırma istasyonu olup Kuzey Buz Denizi'ndeki Norveç takımadalarından Svalbard'ın küçük bir kasabası olan Ny-Alesund'da yer alıyor.

Çin son yıllarda "Xuelong" ve "Xuelong 2" kutup buzkıranları, Arktik Sarı Nehir İstasyonu ve Çin- İzlanda Arktik Bilim Gözlemevi gibi platformları kullanarak çok sayıda Arktik bilimsel keşif gezisini başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

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