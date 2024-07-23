Çinli Bilim İnsanları Ay'da Suyla Zenginleşmiş Bir Mineral Keşfetti

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Chang'e-5'in Ay'dan topladığı örneklerin moleküler yapısında suyla zenginleşmiş bir tür mineral keşfetti.

Ay yüzeyinde suyun ya da su buzunun varlığına yönelik kanıtlar giderek artsa da bunun hidroksil grupları şeklinde olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü'nden bilim insanlarının başını çektiği bir grup bilim insanı, en fazla altı kristalli su molekülü içeren hidratlı formda bir mineral keşfetti.

Nature Astronomy dergisinde kısa süre önce yayımlanan araştırmaya göre su moleküllerinin kütlesi, toplam kütlenin yaklaşık yüzde 41'ine denk geliyor.

Ay regoliti içindeki moleküler suyun ilk kez doğrudan tespit edildiğini vurgulayan araştırmacılar, keşfin Ay yüzeyinde su molekülleri ve amonyumun gerçek biçiminin ne olduğu konusuna ışık tuttuğunu söyledi.

Mineralin yapı ve bileşimi, Dünya'da volkanların yakınlarında bulunan bir mineralle büyük bir benzerlik taşıyor. Öte yandan çalışmada bu hidratın kökeninin Dünya kaynaklı kirlenme ya da roket egzozu olabileceği ihtimali göz ardı edildi.

Bu keşif, su moleküllerinin Ay yüzeyinde potansiyel olarak hidratlı tuz biçimde bulunabileceğini ortaya koydu. Bu hidratlar, değişken su buzunun tersine güneş ışığını alsa bile Ay'ın yüksek enlemli bölgelerinde son derece istikrarlı kalabiliyor.

Araştırmacılara göre bu keşif, gelecekte Ay'daki su kaynaklarını geliştirme ve kullanma konusunda yeni fırsatlara kapı aralıyor.

Ay'da bulunan kaynakların yerinde kullanımı, Ay'da uzun ömürlü bir araştırma istasyonunun kurulmasına zemin hazırlayacak. Çin, 2035 yılına kadar uluslararası bir Ay araştırma istasyonunun temel modelini inşa etmeyi hedefliyor.