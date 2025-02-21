Çinli Bilim İnsanları Fukuşima'dan Örnek Topladı

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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın organizasyonuyla Çin ve diğer ülkelerden bilim insanlarının Japonya'nın Fukuşima Daiichi nükleer santrali yakınlarında bağımsız olarak örnek topladıklarını söyledi.

Guo perşembe günü düzenlediği olağan basın toplantısında bilim insanlarının 19-21 Şubat tarihlerinde santralin su boşaltma noktaları çevresindeki deniz suyu ve canlılarının yanı sıra santralden denize boşaltılacak nükleer atık sudan da örnekler aldığını belirtti.

Guo, "Bu organizasyon, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer atık suyun denize boşaltılması konusunda atma sözü verdiği adımlar çerçevesinde gerçekleştirildi. İleriye dönük olarak, nükleer atık suyun izlenmesine ilişkin devam eden uluslararası süreç ve Çin'in bağımsız örnek alma ve izleme süreci hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Çinli bilim insanlarının Fukuşima'dan topladığı deniz örnekleri geçtiğimiz günlerde Çin'e ulaştı. Guo, bağımsız test ve analizlerin profesyonel Çin araştırma enstitüleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve sonuçların uygun zamanda açıklanacağını ifade etti.