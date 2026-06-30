Türkiye-Çin Dostluğu Marmaris'te Sahneye Taşınacak

(MUĞLA)- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı kapsamında Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu, 10 Temmuz'da Marmaris'te ücretsiz bir gösteri gerçekleştirecek.

Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yılı kapsamında Marmaris'te sahne alacak. 27 kişiden oluşan topluluk, 10 Temmuz Cuma akşamı Marmaris Halk Plajı'nda (Eski belediye binası önü) sanatseverlerle buluşacak. Ücretsiz etkinlik, Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. İki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların sanat aracılığıyla daha da güçlendirmeyi hedefleyen program, ilçede yaşayan vatandaşlara farklı kültürleri tanıma fırsatı sunacak.