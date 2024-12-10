Çinli Firmalar AB Pazarında İyimser - Son Dakika
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Çinli Firmalar AB Pazarında İyimser

Çinli Firmalar AB Pazarında İyimser

Çinli işletmeler, AB'deki belirsizliklere rağmen pazarın stratejik önemini artırmayı bekliyor.

10.12.2024 14:43
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BRÜKSEL, 10 Aralık (Xinhua) -- Çinli işletmeler, politika belirsizliğinin arttığı Avrupa Birliği pazarı konusunda ihtiyatlı iyimserliklerini sürdürüyor.

Çin AB Ticaret Odası'nın pazartesi günü küresel danışmanlık şirketi Roland Berger ile birlikte yayımladığı rapora göre ankete katılan AB'deki Çinli işletmelerin yüzde 90'ı, "ekonomik güvenlik" ve "riski azaltma" odaklı AB politikalarının olumsuz etkilerinin, iş güvenini zedelediğini söyledi.

Raporda elektrikli araçlar gibi sektörlerde sübvansiyon karşıtı soruşturmalar yüzünden firmaların yüzde 30'undan fazlasının yatırım planlarını ayarlamak zorunda kaldığı belirtildi.

Çinli firmalar bu zorluklara karşın AB pazarı konusunda ihtiyatlı iyimser olduklarını ifade etti. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 21'i, AB'yi Çin dışındaki en önemli pazar olarak görürken, yüzde 66'sı bu pazarın stratejik öneminin önümüzdeki 1-3 yıl içinde artmasını bekliyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası, yeşil işbirliği gibi alanlar başta olmak üzere Çin-AB ticaret ve ekonomi ilişkilerine yönelik orta ve uzun vadeli beklentiler konusunda olumlu düşünüyor. Şirketler, işbirliğinin artmasının AB'nin dijital dönüşümünü hızlandırabileceğini, yapay zeka uygulamalarını ilerletebileceğini ve sanayi tedarik zinciri tamamlayıcılığını artırabileceğini söylüyor.

Roland Berger Küresel Müdürü Denis Depoux, AB ve Çin'in jeopolitik şok dalgalarına karşı birbiri açısından önemli olmayı sürdürdüğünü kaydederek, iki tarafın birbirlerinin endişelerini anlaması ve belli konuların yeni stratejiler ve yeniden dengelenen ortamlar yoluyla çözüme kavuşturulması temennisini dile getirdi.

Çin AB Ticaret Odası Başkanı Liu Jiandong, Çin ile AB arasındaki güçlü ekonomik ilişkilere dikkat çekerek 2024 yılında günlük ticaretin 2 milyar euroyu (2,11 milyar ABD doları) aştığını söyledi. Liu, Çinli firmaların AB vergi gelirlerine, istihdam yaratılmasına ve tüm bölgedeki araştırma, tasarım ve üretim tesisleriyle inovasyona yaptığı katkılara dikkat çekti.

Liu, "2025 yılının Çin ile AB arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu dikkate alarak Avrupalı ortaklarımızla el ele verip Çin-AB ilişkilerinin uzun vadeli gelişimine yeni bir canlılık ve ivme kazandırmaya istekliyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Firmalar AB Pazarında İyimser - Son Dakika

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