Çinli İşletmeler AB'de İş Ortamından Şikayetçi - Son Dakika
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Çinli İşletmeler AB'de İş Ortamından Şikayetçi

Çinli firmalar, AB'de iş ortamının kötüleştiğini ve adil piyasa yokluğundan endişeli olduklarını belirtti.

10.12.2024 15:13
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BRÜKSEL, 10 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği'ndeki Çinli işletmeler, birliğin kötüleşen iş ortamı karşısında artan endişelerini dile getirerek adil, şeffaf ve kestirilebilir bir piyasa ortamı çağrısı yaptı.

Çin AB Ticaret Odası'nın pazartesi günü küresel danışmanlık şirketi Roland Berger ile birlikte yayımladığı raporda, "AB'deki Çinli işletmelere yönelik iş ortamı sürekli kötüleşirken genel derecelendirmeleri üst üste beş yıldır geriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre 2024 yılında Çinli firmalar AB'nin iş ortamını 62 puan olarak derecelendirdi. Bu, 2019 yılındaki 73 puana göre keskin bir düşüş anlamına geliyor. Anketin bulgularına göre Çinli işletmelerin yüzde 68'i, geçtiğimiz yıl içinde iş ortamının kötüleştiğine inanırken, yarısından fazlası da AB pazarının artık "adil ve açık" olmadığını düşünüyor.

Ankete katılan Çinli firmaların yüzde 78'i, belirsizliğin önemli bir unsur olarak ortaya çıktığını kaydederek, karşı karşıya oldukları en önemli operasyonel zorluğun bu belirsizlik olduğunu belirtti. AB'deki Çinli işletmeleri etkileyen önemli faktörler arasında uygunluk maliyetlerinin artması ve siyasi trendin değişmesi de yer alıyor.

Anketin önemli sonuçlarından biri de Çin kökenleri yüzünden "farklı muamele" gördüklerini kaydeden işletmelerin oranının yüzde 64 olmasıydı. Bu çerçevede katılımcılar, kamu ihalelerine kısıtlı erişim, piyasa giriş ve rekabetteki zorluklar, daha uzun süren onay süreçleri ve yerel hükümetlerle iletişim kanallarının sınırlı olmasından bahsetti.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli İşletmeler AB'de İş Ortamından Şikayetçi - Son Dakika

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