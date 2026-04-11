Çinli Profesör Türkiye'nin Stratejik Rolünü Analiz Etti
Çinli Profesör Türkiye'nin Stratejik Rolünü Analiz Etti

11.04.2026 21:29
Çinli profesör Jiang Xueqin, Orta Doğu'daki savaşta Türkiye'nin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Analizinde Türkiye'nin stratejik konumunun her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu bir güç olduğunu vurguladı.

Çinli profesör Jiang Xueqin, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin analizinde Türkiye'nin bu durumun merkezinde yer alabileceğini vurguladı. Jiang, 'Herkes ABD'yi, İran'ı, İsrail'i, Rusya'yı ve Suudi Arabistan'ı izliyor. Ama bu savaşın bütün seyrini tek bir kararla değiştirebilecek ülke, stratejik konumu benzersiz derecede güçlü olan, her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu ve hiçbir tarafın karşısına almayı göze alamadığı ülke olan Türkiye'dir' dedi.

Türkiye'nin stratejik konumunu ele alan profesör, ülkenin ABD ile NATO'da yer almasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kara geçebileceğini belirtti. Jiang, 'Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Montrö Sözleşmesi'ni uygulayarak Rus savaş gemilerinin geri dönmesini kısıtladı' şeklinde ekledi.

Profesör ayrıca Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'ne dair önemli bilgiler paylaştı. Jiang, ülkenin bu üsse ilişkin her şeyi belirleyebileceğini vurgulayarak, 'Türkiye'nin hala oynamadığı bir kart' olduğunu söyledi. Türkiye, 2016'daki darbe girişiminden sonra İncirlik Üssü'ne geçici olarak elektriğini kesmiş ve ABD'nin üssü kullanmasının siyasi işbirliğine bağlı olduğunu açıkça göstermiştir.

Profesör, 'Türkiye'nin İncirlik Üssü üzerinde kaldıraç gücü vardır. Bu durum, Türkiye'nin ABD'ye karşı yürüttüğü savaşın kendi çıkarlarına aykırı olduğunda, üssü ciddi bir şekilde işlevsiz hale getirebileceği için önemlidir' dedi. Analiz, Türkiye'nin stratejik konumunu ve gelecekteki rolünü daha iyi anlamanın önemini vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
