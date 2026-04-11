Çinli Profesör Türkiye'nin Stratejik Rolünü Analiz Etti

Çinli profesör Jiang Xueqin, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin analizinde Türkiye'nin bu durumun merkezinde yer alabileceğini vurguladı. Jiang, 'Herkes ABD'yi, İran'ı, İsrail'i, Rusya'yı ve Suudi Arabistan'ı izliyor. Ama bu savaşın bütün seyrini tek bir kararla değiştirebilecek ülke, stratejik konumu benzersiz derecede güçlü olan, her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu ve hiçbir tarafın karşısına almayı göze alamadığı ülke olan Türkiye'dir' dedi.

Türkiye'nin stratejik konumunu ele alan profesör, ülkenin ABD ile NATO'da yer almasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kara geçebileceğini belirtti. Jiang, 'Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Montrö Sözleşmesi'ni uygulayarak Rus savaş gemilerinin geri dönmesini kısıtladı' şeklinde ekledi.

Profesör ayrıca Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'ne dair önemli bilgiler paylaştı. Jiang, ülkenin bu üsse ilişkin her şeyi belirleyebileceğini vurgulayarak, 'Türkiye'nin hala oynamadığı bir kart' olduğunu söyledi. Türkiye, 2016'daki darbe girişiminden sonra İncirlik Üssü'ne geçici olarak elektriğini kesmiş ve ABD'nin üssü kullanmasının siyasi işbirliğine bağlı olduğunu açıkça göstermiştir.

Profesör, 'Türkiye'nin İncirlik Üssü üzerinde kaldıraç gücü vardır. Bu durum, Türkiye'nin ABD'ye karşı yürüttüğü savaşın kendi çıkarlarına aykırı olduğunda, üssü ciddi bir şekilde işlevsiz hale getirebileceği için önemlidir' dedi. Analiz, Türkiye'nin stratejik konumunu ve gelecekteki rolünü daha iyi anlamanın önemini vurguluyor.