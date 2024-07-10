Çinli Radyo Astronomu Li Di, Marcel Grossmann Ödülü'ne layık görüldü

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PESCARA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Beş Yüz Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) baş bilim insanı Çinli radyo astronomu Li Di, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen 17. Marcel Grossmann Toplantısı'nda bir konuşma yapıyor, 9 Temmuz 2024.

Li, hızlı radyo patlamaları alanındaki araştırma katkılarından dolayı Salı günü Marcel Grossmann Ödülü'ne layık görüldü. Li, Çin'de elde ettiği başarılardan dolayı bu prestijli fizik ödülünü alan Çinli ilk bilim insanı oldu. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)