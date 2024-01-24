 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli Şirket Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Şirket Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Geliştirdi

Çinli bir işletme, atık mutfak yağlarını biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştüren bir sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) geliştirdi. Bu ürün, ülkede seri SAF üretimi için bir adımı temsil ediyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtı, yeşil jet yakıtının geleneksel yakıtla karıştırıldığı bir uçak yakıtıdır ve karbon emisyonlarını yüzde 80 kadar azaltma potansiyeline sahiptir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılık sektöründe karbon azaltımının yüzde 65'inin SAF kullanımıyla gerçekleşeceğini öngörmektedir.

Çinli Şirket Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Geliştirdi
24.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:50
Abone Ol

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çinli bir işletme, kısa süre içinde ticari kullanıma sunulacak bir sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) geliştirdi. Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesine göre bu sürdürülebilir ürün, ülkede seri SAF üretimi için öncü niteliğinde bir adımı temsil ediyor.

Junheng Biyoloji şirketi, Çin'in iç kesiminde yer alan Henan eyaletindeki özel bir petrokimya işletmesi. İşletmenin yönetici müdürü Zhang Zhenhui, şirketin beş yıllık araştırma ve geliştirme aşamasından sonra, kendi geliştirdiği yeşil ve düşük karbonlu biyoyakıt teknolojisini kullanarak atık mutfak yağlarını biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtına başarıyla dönüştürdüğünü söyledi.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı, biyolojik olarak imal edilen yeşil jet yakıtının belirli oranlarda geleneksel yakıtla karıştırıldığı yeni bir uçak yakıtı. Yakıtın yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını yüzde 80 kadar azaltma potansiyeli olması, yakıtı uygulanabilir bir yeşil havacılık enerjisi alternatifi haline getiriyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkili, "Junheng Biyoloji şirketi, idareden SAF için uçuşa elverişlilik onayı alan ilk Çinli özel işletme" dedi.

Junheng Biyoloji şirketinin SAF üretimine katkısına dikkat çeken yetkili, şirketin sadece sürdürülebilir havacılık yakıtının gelecekteki arzını güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda sivil havacılık sektörünün yeşil kalkınma hedefine diğer özel işletmelerin de katkı sunması için bir çıta oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2050 yılına kadar havacılık sektöründe karbon azaltımının yüzde 65'inin SAF kullanımı yoluyla gerçekleşeceğini öngörüyor. Sürdürebilir havacılık yakıtında yapılacak teknolojik atılımlar, küresel havacılık sektörünün düşük karbonlu dönüşümü açısından kritik bir izlek oluşturacak.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Çevre, Havacılık, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Şirket Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Geliştirdi - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Şirket Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement