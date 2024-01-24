Çinli Şirket Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Geliştirdi

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çinli bir işletme, kısa süre içinde ticari kullanıma sunulacak bir sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) geliştirdi. Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesine göre bu sürdürülebilir ürün, ülkede seri SAF üretimi için öncü niteliğinde bir adımı temsil ediyor.

Junheng Biyoloji şirketi, Çin'in iç kesiminde yer alan Henan eyaletindeki özel bir petrokimya işletmesi. İşletmenin yönetici müdürü Zhang Zhenhui, şirketin beş yıllık araştırma ve geliştirme aşamasından sonra, kendi geliştirdiği yeşil ve düşük karbonlu biyoyakıt teknolojisini kullanarak atık mutfak yağlarını biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtına başarıyla dönüştürdüğünü söyledi.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı, biyolojik olarak imal edilen yeşil jet yakıtının belirli oranlarda geleneksel yakıtla karıştırıldığı yeni bir uçak yakıtı. Yakıtın yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını yüzde 80 kadar azaltma potansiyeli olması, yakıtı uygulanabilir bir yeşil havacılık enerjisi alternatifi haline getiriyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkili, "Junheng Biyoloji şirketi, idareden SAF için uçuşa elverişlilik onayı alan ilk Çinli özel işletme" dedi.

Junheng Biyoloji şirketinin SAF üretimine katkısına dikkat çeken yetkili, şirketin sadece sürdürülebilir havacılık yakıtının gelecekteki arzını güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda sivil havacılık sektörünün yeşil kalkınma hedefine diğer özel işletmelerin de katkı sunması için bir çıta oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2050 yılına kadar havacılık sektöründe karbon azaltımının yüzde 65'inin SAF kullanımı yoluyla gerçekleşeceğini öngörüyor. Sürdürebilir havacılık yakıtında yapılacak teknolojik atılımlar, küresel havacılık sektörünün düşük karbonlu dönüşümü açısından kritik bir izlek oluşturacak.