Çinli Turistlerde Japonya'ya Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
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Çinli Turistlerde Japonya'ya Düşüş Devam Ediyor

Çinli Turistlerde Japonya\'ya Düşüş Devam Ediyor
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Temmuzda Japonya'ya gelen Çinli turist sayısı, önceki yıla göre %56,1 azaldı.

TOKYO, 20 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'ya giden Çin anakarası ziyaretçi sayısı, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azaldı. Böylece, ülkede Çinli turist sayısındaki düşüş üst üste sekizinci ayda da devam etti.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verilerine göre, 2026'nın ilk yedi ayında Japonya'yı ziyaret eden Çin anakarasından gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,3 azaldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesi hakkında Çin tarafının tepkisini çeken açıklamalarından bu yana, Japonya'ya seyahat eden Çinli turist sayısı azalmaya devam ediyor.

Nikkei'nin çarşamba günü yayımladığı bir habere göre, bu yılın ilk yedi ayında Japonya'yı ziyaret eden tüm yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10,1'ini Çin anakarasından gelen turistler oluşturdu. Bu oran, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen yüzde 22,8'in oldukça altında kaldı.

Ocak-temmuz döneminde Japonya'yı ziyaret eden ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı. Analistler, mevcut eğilimin devam etmesi halinde, 2026 yılı genelinde yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın seviyesinin altında kalabileceğini ve bunun son beş yıldaki ilk yıllık düşüş olacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Japonya, Ekonomi, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Turistlerde Japonya'ya Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

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